Schüleraustausch : Realschule feiert 40 Jahre Freundschaft mit Ungarn

Heiligenhaus (RP) Bürgermeister Michael Beck und Schulleiterin Sonia Cohen würdigten diesen Austausch auch als Zeichen setzend: gegen den zunehmenden Nationalismus in Europa. Seit 1979 besteht nun schon der Schüleraustausch zwischen dem Szilàgyi Erzsèbet Gimnàzium Budapest und der Städtischen Unesco-Realschule Heiligenhaus – eine ungewöhnlich lange Partnerschaft.

Cohen und Beck brachten unisono ihr Unbehagen über ungute Entwicklungen in Europa zum Ausdruck. Umso wichtiger Erscheinen daher die Worte, die bereits zum 50 –jährigen Unesco-Jubiläum der Realschule formuliert wurden: Bestreben soll es sein, diesen traditionsreichen Austausch auch in Zukunft mit Leben zu füllen. Gerade angesichts der aktuellen Ereignisse, wo sowohl in Deutschland als auch in Ungarn von politisch fragwürdigen Gruppen diffuse Ängste vor Überfremdung geschürt werden und teilweise unverhohlener Rassismus zu Tage tritt, ist es wichtig, mit Begegnungen „im Kleinen“ dagegen zu steuern und zu zeigen, dass persönliches Kennenlernen oft zu der Feststellung führt, dass man viel gemeinsam hat.