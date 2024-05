Heiligenhaus und Bergische Diakonie kooperieren Vormundschaften: Stadt sucht Ehrenamtliche

„In Heiligenhaus gibt es aktuell gut 40 solcher Fälle“, sagt Dezernentin Maike Legut. Über den Bedarf an ehrenamtlichen Vormündern lasse sich nicht prognostizieren. Denn der Beginn und das Ende können stark variieren. So ist es möglich, dass eine Vormundschaft im Kindesalter beginnt, aber aufgrund neuer Umstände nicht exakt bis zum Datum der Volljährigkeit währe. „Ein Hauptanliegen des geänderten Rechts ist es jedenfalls, die Verbindung zwischen Kind und Vormund zu stärken“, so Legut.