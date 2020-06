Heiligenhaus : Rathaus-Termine online auf einen Klick

Heiligenhaus Terminabsprachen vor Rathausgängen sind obligatorisch in der Corona-Krise. Ab sofort können Bürger sie gleich auf der städtischen Internetseite buchen – das funktioniert rund um die Uhr.

Im Gespräch mit unserer Redaktion hat Bürgermeister Michael Beck schon in der vergangenen Woche den Blick darauf gelenkt: Mit der Einrichtung der Online-Terminvergabe hat die Stadt Heiligenhaus einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Digitalisierung der Verwaltung mit einer deutlichen Verbesserung des Bürgerservice umsetzen können. Die seit Dienstag dieser Woche eingerichtete Möglichkeit, sich einen verbindlichen Termin zur Erledigung von Behördengängen online rund um die Uhr buchen zu können, wird schon jetzt mit bereits über 100 gebuchten Terminen gerne angenommen. So die Erfahrung nach drei Tagen.