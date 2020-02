Management : Rathaus sucht die digitale Strategie

Heiligenhaus Bis 2022 müssen Verwaltungsleistungen auch online angeboten werden. Ein erstes Strategiepapier präsentiert nun erste Eckdaten für die Umsetzung von E-Government in Heiligenhaus

Das im Sommer 2017 in Kraft getretene Onlinezugangsgesetz (OZG) regelt, dass Bund und Länder ab 2023 Verwaltungsportale anbieten müssen, die in einem Portalverbund verknüpft sein sollen und die Bürgern und Unternehmen die digitale Kommunikation, wie beispielsweise auch Einreichung von Unterlagen möglich macht. Dazu braucht es ein „Nutzerkonto“ samt digitaler Signatur, das zur zentralen Identifizierungskomponente wird und die Inanspruchnahme von Leistungen der öffentlichen Verwaltung digital zugänglich machen soll. Pläne, die vor allem kommunale Verwaltungen vor Herausforderungen stellt, die nun die Fundamente für das digitale Rathaus gießen müssen. „Nicht nur in Unternehmen, auch in der Verwaltung ist die Digitalisierung bei Weitem noch nicht so weit vorangeschritten wie von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gewünscht“, heißt es dazu nun in einem Strategiepapier, das dem Heiligenhauser Haupt- und Finanzausschuss in der kommenden Sitzung vorliegt und in dem die Verwaltung erste Eckpunkte des zukünftigen digitalen Rathauses präsentiert.