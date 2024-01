Heiligenhaus Täter-Duo greift in Discounterkasse

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war Folgendes geschehen: Kurz vor Ladenschluss gegen 20.40 Uhr traten zwei Männer an die Kasse eines in dem Einkaufszentrum befindlichen Discounters, um ein Getränk zu bezahlen. Als die 57-jährige Verkäuferin die Kasse öffnete, um das Bargeld entgegen zu nehmen, griff einer der beiden Männer unvermittelt in die Kasse und grabschte eine Handvoll Bargeld. Beide Täter flüchteten Richtung Ausgang. Dabei wurde eine andere Mitarbeiterin des Discounters auf den Vorfall aufmerksam und eilte den Tätern hinterher. Einer der beiden konnte sich in unbekannte Richtung entfernen. Die 41-Jährige hielt den anderen flüchtigen Täter laut eigener Aussage an seiner Jacke fest. Der Mann fiel zu Boden fiel. Dabei verlor er einen Teil der Bargeldbeute sowie seine Kopfhörer. Anschließend rannte er zu einem Pedelec, das vor dem Gebäude abgestellt wurde. Dort wurde er von der Mitarbeiterin zum zweiten Mal gestoppt. Der Täter drohte ihr daraufhin Gewalt an und floh anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Täterbeschreibung der Polizei klingt für beide Männer ähnlich: etwa 19 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank und von südeuropäischem Erscheinungsbild. Einer sprach Deutsch mit Akzent. Gekleidet waren beide in Schwarz, einer trug weiße weißen Sneakers, der andere schwarze Schuhe. Aus der Kasse verschwand nach Polizeiangaben ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag. Das Ermittlungsverfahren wegen Raubes ist eingeleitet. Hinweise auf Tatumstände und Täter erbittet die Polizei an Telefon 02056 / 9312 -6150.