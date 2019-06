Heiligenhaus : Radtouren für jeden Geschmack

Heiligenhaus FDP fährt nach Werden, ADFC mit Familien in den Märchenzoo.

(RP) Die FDP Heiligenhaus lädt ein zu einem besonderen und dieses Mal sportlichen Event. Man startet am Samstag, 29. juni, 11 Uhr, an der Kaffeerösterei am Panoramaradweg Richtung Velbert zur Höfer Straße. Von dort geht es über die „Hefel" zum Baldeneysee und weiter an der Ruhr entlang nach Kettwig. Die Rückkehr in Heiligenhaus ist gegen 14 Uhr. Auf dem Rückweg ist eine keine Rast eingeplant. Die Organisatoren bitten um anmeldung unter v.ebel@fdp-heiligenhaus.de.

Hitze hin, Hitze her – tags darauf können interessierte wieder in die Pedale treten: Eine Fahrradtour für Familien mit Kindern zum Märchenzoo in Ratingen bietet der ADFC Velbert am kommenden Sonntag, 30. Juni, an. Treffpunkt ist um 9.30 die Gaststätte „Zur Dampflok“, 42549 Velbert, Ernst-Moritz-Arndt-Str., direkt am Panoramaradweg Niederbergbahn. Auf dem Panoramaradweg geht es über Hösel in den Märchenzoo am „Blauen See“ in Ratingen. Dort ist der Aufenthalt von ca. zwei Stunden vorgesehen. Hier gibt es einen Pavillon wo die mitgebrachten Köstlichkeiten verzehrt werden können. Getränke können auch erworben werden.