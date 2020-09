ADFC-Fahrradklima-Test : Radfahrer bewerten Verkehrssituation

Die Radfahrer in Heiligenhaus können bewerten, wie es um die Radwege in ihrer Stadt bestellt ist. Foto: RP/Joachim Preuß

Heiligenhaus (RP) Beim ADFC-Fahrradklima-Test können Radfahrer wieder die Radverkehrsbedingungen in ihren Städten und Gemeinden bewerten. Die Befragungsphase dauert noch bis zum 30. November. Als Sonderbefragung 2020 wird der Umgang mit der Covid-19 Pandemie in Bezug auf das Radfahren thematisiert.

Seit 2012 wird der ADFC-Fahrradklima-Test vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) gefördert. Der Test generiert Daten, um Stärken und Schwächen für die Radverkehrsförderung in den Städten zu ermitteln.

Auf einer Auszeichnungsveranstaltung im Frühjahr 2021 werden vom ADFC und BMVI nicht nur die Orte mit dem besten Ergebnis je Stadtgrößenklasse ausgezeichnet, sondern auch diejenigen Städte und Gemeinden, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Beim letzten ADFC-Fahrradklima-Test 2018 nahmen knapp 170.000 Menschen an der Befragung teil. 683 Städte und Gemeinden konnten in die Bewertung aufgenommen werden. Infomaterial des ADFC steht zur Verfügung unter: https://fahrradklima-test.adfc.de. Über die Webseite erfolgt zudem die Teilnahme an der Befragung.