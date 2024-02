Unternehmen in Heiligenhaus R+M de Wit erneut ausgezeichnet

Unter 3000 interessierten Bewerbern hat sich die R+M / Suttner Unternehmensgruppe erneut unter den Top 100 Innovator etablieren können. „Es freut uns insbesondere für alle Mitarbeitenden in der gesamten R+M / Suttner Unternehmensgruppe, die einen tollen Job machen, uns bei all unseren Vorhaben mit ihrem großen Engagement und Teamspirit unterstützen und darüber hinaus nicht müde werden, sich mit ihren eigenen Ideen einzubringen“, so Alexander de Wit, Geschäftsführer und Inhaber.