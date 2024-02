Prozess wegen versuchten Totschlags Was geschah vor der Messerattacke?

Der Sozialarbeiter hatte das Opfer vor der Tat und auch noch danach in der städtischen Unterkunft in der Harzstraße betreut. Dort habe die Frau nach der Verlegung aus einer anderen Unterkunft mit ihrer Tochter in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Zwei Wochen vor der Messerattacke habe es bereits ein Gespräch am „runden Tisch“ wegen angeblicher Nachstellungen des Angeklagten gegeben, an dem auch eine Mitarbeiterin des SKFM teilgenommen habe. Das Opfer habe sich bereits seit Monaten bedroht gefühlt, in einer vorherigen Unterkunft soll es zu gewalttätigen Übergriffen durch Ismet R. gekommen sein.