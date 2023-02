Projektmesse in der Kant-Aula Schlüsselregion: 100 Projekte warten auf ihre Umsetzung

Für die Umsetzung der Projekte ist am 12. Mai die Hilfe der engagierten Mitarbeiter aus den Firmen der Schlüsselregion gefragt. Sie sind eingeladen, sich bei der Projektmesse am 9. März ab 17 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Heiligenhaus ihr(e) Projekt(e) auszusuchen.