Heiligenhaus : Ein Tag der Hilfe nimmt Gestalt an

Der Projektmessen-Stand von Pro Mobil. Hier dreht sich alles um Kräuter. Am Aktionstag bekommen sie Hilfe von der Firma CES. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Für 17. Mai lädt die Schlüsselregion zum Aktionstag ein. 56 von 108 Projekten haben bereits einen Partner aus der Wirtschaft gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Im ehemaligen Heizungskeller des Umweltbildungszentrums an der Abtskücher Straße soll ein Allwetterlabor mit Sitzmöglichkeiten für Schulklassen und Umweltgruppen entstehen. Gleich nebenan braucht der Gruppenraum des Lebenshilfe-Wohnheims einen neuen Anstrich. Währenddessen sollen die Gesamtschüler lernen, wie gefährlich der ‚Tote Winkel‘ eines Lkw wirklich ist und an der Grundschule Isenbügel müssen die Schulhofwände und der Schulteich auf Vordermann gebracht werden.

Das sind nur ein paar von insgesamt 108 Projekten aus 53 niederbergischen Einrichtungen, die im Rahmen des Aktionstages der Schlüsselregion, Hilfe von Unternehmen aus der Region brauchen. Dabei geht es vor allem um Tatkraft und Zeit. Und so stellen Unternehmen beim nun schon dritten Aktionstag, am Freitag, 17. Mai, Mitarbeiter für die Unterstützung solcher Projekte frei. Am Donnerstag lernten sich Einrichtungen und Unternehmen bei der Projektmesse in der Sporthalle des Immanuel-Kant-Gymnasiums kennen. Mehr als 45 Unternehmen hatten sich angemeldet.

INFO Wie eine gute Idee Wirkung zeigt Foto: Blazy, Achim (abz) Idee Der Aktionstag der Schlüsselregion findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Alle zwei Jahre stellen Unternehmen der Region Mitarbeiter für zumeist handwerklich geprägte Arbeit in sozialen Einrichtungen frei. Weitere Informationen und einen Überblick über die Projekte, auch die, die noch Unterstützung suchen gibt es auf www.schluesselregion.de/aktionstag

„Es sind sogar mehr gekommen“, freut sich Organisatorin Alessa Kutscha vom Verein Schlüsselregion über den außergewöhnlichen Ort für Begegnungen zwischen der Wirtschaft und sozialen Einrichtungen. 56 Projekte haben dabei bereits einen Kooperationspartner gefunden. „Es ist toll, wie viel Mühe sich die Einrichtungen bei der Gestaltung ihrer Messestände geben.“ Der Verein für Menschen mit Behinderungen, ProMobil, hat kurzerhand die Kräuter, die für die Wohngemeinschaft am Kostenberg zur Kräuterspirale im Garten werden sollen, schon mal als Dekoration mitgebracht. Und konnte damit die Velberter Firma CES und den Heiligenhauser Gartenlandschaftsbauer Markus van Dyk anlocken: Bei CES werden in diesem Jahr die Mitarbeiter der Marketing-Abteilung mit anpacken, wie Daphne Messerschmidt und Sylvia Lambach erzählen. „Da können wir mal richtig was mit den Händen machen, wo wir doch sonst viel am Schreibtisch sitzen“, sagt das Duo. „Mich überrascht angesichts der Vielzahl an vorgestellten Projekten, wie viel Bedarf an Unterstützung herrscht“, so Lambach. Projekte, deren Umsetzung aus eigenen Mitteln eher schwierig werden.

Trotzdem findet nicht jedes der 108 Projekte einen Kooperationspartner. Waren beim ersten Aktionstag der Schlüsselregion im Jahr 2015 noch 80 Unternehmen mit von der Partie, hat sich die Zahl der teilnehmenden Unternehmen stark verringert. „Jede Einrichtung kann bis zu drei Projekte einreichen, wir werden im Nachgang zumindest versuchen, dass jede Einrichtung wenigstens ein Projekt realisieren kann“, so Organisatorin Kutscha.