Nach Corona-Pause : Pro Mobil startet neue Angebote mit Freilichtkino

Heiligenhaus (RP) Nach langer Corona-Pause organisiert die Koordination des „Ambulant unterstützten Wohnens“ von Pro Mobil wieder ein umfangreiches Freizeitangebot. Das Freilichtkino machte den Anfang.

Die Organisatorinnen des Abends boten den Kinogästen einen Abhol- und Bringservice an. Sie wurden dann auf der Dachterrasse des Wohnhauses am Kostenberg begrüßt, die sich mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, Blumen, Lichterketten und einer großen Leinwand in ein richtiges Heimkino verwandelt hatte. Natürlich gab es auch Popcorn, Chips und kühle Getränke.