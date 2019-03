Heiligenhaus: Sänger bitten zur „Stimmabgabe“

Heiligenhaus Lutz Strenger und Lothar Meunier organisieren die Premiere eines Mitsingabends

(RP) Millionen Menschen singen für ihr Leben gerne. Lutz Strenger und Lothar Meunier machen ein Angebot: Sie laden für Freitag, 29. März, 17.30 Uhr, zur 1. Heiligenhauser „Stimmabgabe“ in den Club an der Hülsbecker Straße ein. Die beiden Musiker sind seit vielen Jahren in der Szene unterwegs und kennen alle Höhen und Tiefen des Musikgeschäfts. Und wenn man so tingelt, lernt man auch viele Lieder kennen und spielen. sie fragen: „Haben Sie Lust, mal bei einer Premiere dabei zu sein? Außer Ihrer Stimme (egal, ob schön, schräg oder auch ganz schön schräg) brauchen Sie nur gute Laune mitzubringen.“ Vielleicht auch noch ein paar Freundinnen, Freunde und Kollegen. Auf dem Programm stehen Hits und Gassenhauer. Die Texte dazu werden auf Leinwand gezaubert, die Musik kommt live von der Bühne. Wer mag, singt im Stehen, wer lieber sitzt, darf das auch gerne. Die beiden „Stimmagabe“-Köpfe versprechen aber: Es wird niemanden lange auf den Stühlen halten.