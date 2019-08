Ratingen : 20 Mängel – Polizei zieht Schrott-Lkw aus dem Verkehr

Den Polizisten fiel der Wagen bei der Kontrolle an der Ratinger Straße sofort auf.

Heiligenhaus (RP) Beamte vom Verkehrsdienst kontrollierten am Mittwoch der Ratinger Straße einen unbeladenen Transporter aus den Niederlanden. Der niederländische, 33-jährige Fahrer des Plateaufahrzeugs war mit einem Beifahrer auf dem Weg nach Heiligenhaus, um dort als Privatmann ein Auto zu kaufen und dieses auf dem weißen LKW der Marke Mercedes in die Niederlande zu transportieren.

Denn bei der Kontrolle des Transporters zeigten sich schnell: Der Wagen hatte offenkundig fragwürdige Bremsen und war schwer verrostet. Die Polizei schaltete einen Sachverständigen ein. Der Prüfer stellte zwanzig erhebliche Mängel an dem Fahrzeug fest. Unter anderem waren die Wirkflächen sämtlicher Bremsscheiben mangelhaft, die Wirkung der Feststellbremse nicht ausreichend und der Hilfsrahmen sowie alle Radhäuser durchgerostet. Weiterhin wurde eine deutliche Umweltbelastung durch Ölverlust an Getriebe und Motor festgestellt. Nach Rücksprache mit der Zulassungsstelle, so die Polizei, wurde der wagen stillgelegt. eine Wiederzulassung kann erst durch den Nachweis aller nötigen Reparaturen erfolgen. Den 33-jährigen Fahrer des Transporters, wie auch den niederländischen Fahrzeughalter erwarten nach polizeilicher Anzeige demnächst die Zahlung hoher Bußgelder.