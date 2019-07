Verkehrskontrollen : Polizei kontrolliert im Raum Niederberg

Auf beliebten Strecken müssen Motorradfahrer mit Tempokontrollen der Polizei rechnen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Niederberg Es ging vor allem um motorisierte Zweiradfahrer.

(RP) Am Sonntag, in der Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr, führten Einsatzkräfte vom Verkehrsdienst der Kreispolizei verstärkte Geschwindigkeits- und Fahrzeugkontrollen im Raum Niederberg durch. Zielgruppe sollten dabei vorrangig motorisierte Zweiradfahrer sein. Doch da der Sonntagmorgen mit bewölktem Himmel nur relativ wenige Motorradfahrer lockte und mit Sonnenschein am Nachmittag erst zu mehr Ausflugsverkehr auf zwei Rädern führte, wurden im Lauf des Tages auch vermehrt andere Kraftfahrzeuge kontrolliert.

Insgesamt 49 kontrollierte Motorräder und 154 andere Fahrzeuge waren dann am frühen Sonntagabend in den Kontrollberichten der Polizei aufgelistet. Den größten Anteil daran hatten Geschwindigkeitsmessungen mit dem ESO-Messgerät auf dem Südring (B7) in Mettmann. Hier wurden insgesamt 130 Geschwindigkeitsverstöße registriert, 19 waren Zweiradpiloten anzulasten. Unrühmlicher „Spitzenreiter des Tages“ war an diesem Ort dann auch einer dieser Motorradfahrer, der mit vorwerfbaren 110 Km/h gemessen wurde, wo nur 70 Km/h erlaubt sind. Ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat erwarten diesen Raser.

Ein weiteres Fahrverbot erwartet demnächst aber auch einen jungen PKW-Fahrer, der sich in der Probezeit befindet und mit seinem PKW auf der Nierenhofer Straße in Velbert-Langenberg, in Höhe Kupferdreher Straße, mit 87 km/h gemessen wurde, wo nur 50 Km/h erlaubt sind. Ihm drohen jetzt nicht nur eine hohe Geldbuße und ein Fahrverbot, sondern zusätzlich auch die verpflichtende Teilnahme an einem Aufbauseminar sowie die Verlängerung seiner Probezeit um zwei weitere Jahre.