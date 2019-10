Alltagstipps : Thema „Sicherheit im Quartier“ fordert Polizei und Feuerwehr

Heiligenhaus Heiligenhaus (RP) Gleich mehrgleisig sind Polizei und Feuerwehr in diesen Tagen unterwegs, um Informationsforen zu nutzen. Im Rahmen der Veranstaltungen zu „Sicherheit im Quartier“ informierte Hauptkommissarin Saskia Pletsch die Gäste in der Seniorenbegnungsstätte der Awo.

An vielen Beispielen stellte sie im Sinne der Verkehrsunfallprävention die Möglichkeiten der Sichtbarkeit im Straßenverkehr vor. Sie hob deren Bedeutung für die Wahrnehmbarkeit von Fußgängern durch die Autofahrer hervor. Neben Broschüren konnte sie auch den Teilnehmern reflektierende Bänder, die an dunkler Kleidung oder auch am Rollator die Sichtbarkeit deutlich verbessern, zur Verfügung stellen. Eine rege Diskussion schloss sich an. Dabei wurde von den Senioren die verkehrliche Situation auf der Hauptstraße angesprochen und teilweise mangelnde Rücksicht von einzelnen Autofahrern trotz der „Tempo-20-Zone“ angesprochen. Auch die Einschätzung der Geschwindigkeiten von Radfahrern auf dem Angebotsstreifen, führe zu gefährlichen Situationen, zumal dieser gegen den Einbahnstraßenverlauf befahren wird. Auch das Spazieren auf dem Panorama-Rad- und Wanderweg sehen viele Senioren mangels Rücksichtnahmen insbesondere von sehr schnell fahrenden Radsportlern als teilweise unsicher an. Im kommenden Jahr soll es eine innnestadtbegehung mit saskia Pletsch geben.