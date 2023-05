Infostand der Polizei in Heiligenhaus Gefährliche Fahrt auf dem Pedelec

(RP) Auf dem Heiligenhauser Frühlingsfestes am Sonntag, 7. Mai, wird auch die Kreispolizeibehörde Mettmann mit einem eigenen Info-Stand vertreten sein. Gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht bieten die Mitarbeiter der Verkehrsunfallprävention in der Zeit von 12 bis 15 Uhr zahlreiche Aktionen zu dem Thema „Sicherheit rund ums Pedelec“ an einem Stand auf der Hauptstraße an.