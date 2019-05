Heiligenhaus : Polizei fasst Dealer - Spürhund findet Cannabis

In der Wohnung erschnüffelte ein Drogenspürhund zum Verkauf abgepacktes Cannabis (Symbolfoto). Foto: Jochen Tack

Heiligenhaus (RP) In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schwittenesstraße nahm die Polizei einen 19-jährigen Drogendealer fest. Auf die Spur des jungen Mannes war die Polizei dank des guten Geruchssinns eines Polizeibeamten gekommen. Gegen 12.50 Uhr am Dienstag war der Beamte zu dem Mehrfamilienhaus gefahren – eigentlich für eine Aufenthaltsermittlung.

