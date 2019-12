Fahndung : Zeugen gesucht: Polizei ermittelt nach Sexualdelikt

Heiligenhaus (RP) Bereits am späten Montagabend (16. Dezember ) ist es auf der Velberter Straße zu einem sexuellen Übergriff auf eine 41 Jahre alte Frau gekommen. Nach ersten Ermittlungen, welche aus Opferschutzgründen bislang nicht öffentlich gemacht wurden, bittet die Kriminalpolizei nun um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war die Heiligenhauserin gegen 21.30 Uhr zu Fuß entlang der Velberter Straße unterwegs, als sie auf Höhe des dortigen großen Supermarktes (Höhe Dümgesweg) plötzlich von hinten von einem Mann angegriffen und Opfer eines Sexualdeliktes wurde. Der unbekannte Täter flüchtete nach Tatausführung zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Heiligenhauserin begab sich zu einer Familienangehörigen, welche die Polizei informierte. Ein Rettungswagen brachte die Frau dann in ein Krankenhaus, wo sie zur stationären Behandlung aufgenommen wurde.

Musikalische Weihnachten in Peter und Paul

Kirchenmusik : Musikalische Weihnachten in Peter und Paul

Die Polizei fragt: Wer hat am Montagabend in der Nähe des Tatorts eine Person gesehen, auf die die Beschreibung zutrifft? Wer kann weitere Angaben machen oder kennt vielleicht sogar den Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.