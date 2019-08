Auf dem Südring : Polizei ermittel nach illegalem Rennen

Heiligenhaus Ein Notruf rief Mittwochabend die Polizei am Südring auf den Plan. Zeugen beschrieben detailliert zwei Autos, die sich Richtung Velbert offenbar ein illegales Rennen auf der zweispurigen Straße stadtauswärts lieferten.

Bei den beiden Autos handelte es sich nach Polizeiangaben zum einen um einen roten BMW Mini, der zunächst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Südring in Richtung Velbert fuhr und dabei gleich mehrere Fahrzeuge, auf der rechten von zwei Fahrspuren, verbotswidrig und gefährdend rechts überholte. So konnte der Fahrer eines überholten Fahrzeugs eine Kollision mit dem roten Mini nur durch den reaktionsschnellen Abbruch eines schon eingeleiteten Fahrspurwechsels gerade noch verhindern.

In Höhe eines Verbrauchermarktes an der Velberter Straße kamen beide Fahrzeuge dann erneut vor roter Ampel zum Stillstand. Beim nächsten Phasenwechsel auf Grün fuhren die zwei nebeneinander startenden Fahrzeuge dann aus noch unbekannten Gründen plötzlich nur noch mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Scheinbar um miteinander zu kommunizieren wurde dabei nachfolgender Verkehr behindert, auf Handzeichen und Hupen dieser Verkehrsteilnehmer provokativ nicht reagiert.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte den von Zeugen beschriebenen weißen VW Golf nur wenig später auf der Rheinlandstraße in Velbert-Mitte, in Höhe Berliner Straße antreffen, anhalten und kontrollieren. „Der 19-jährige VW-Fahrer aus Heiligenhaus bestreitet jede Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen“, heißt es im Polizeibericht. Bei der Überprüfung seines Fahrzeugs stellten die Beamten diverse Fahrzeugmängel und unzulässige technische Veränderungen am Fahrzeug des Fahranfängers fest. Wegen des Verdachtes der Beteiligung an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen (§ 315d StGB) und wegen der festgestellten Fahrzeugmängel und -veränderungen leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen den jungen Fahrer ein. Der Führerschein des Beschuldigten wurde gegen dessen Widerspruch beschlagnahmt, genauso wie das gesamte Fahrzeug des jungen Mannes.