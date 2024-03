Grabblumen-Diebstahl in Heiligenhaus Polizei spürt 80-jährige Diebin mit GPS-Ortung auf

Der Hergang des kuriosen Falls im Detail: Schon mehrfach war einer 62-jährigen Heiligenhauserin aufgefallen, dass in den zurückliegenden Wochen Blumen vom Grab ihrer Mutter auf dem Friedhof an der Kettwiger Straße entwendet worden waren. Clever stellte die 62-Jährige den Dieben eine Falle: Sie brachte an einem der Blumengestecke auf dem Grab ihrer Mutter einen GPS-Peilsender an. Am Montag (18. März) stellte die Frau dann fest, dass das Gesteck fehlte, woraufhin sie am Tag darauf die Polizei einschaltete.