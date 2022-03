Freizeitsport in Heiligenhaus : Auf dem besten Weg zum Spaß im Matsch

Vorbild Hösel: Dort gibt es bereits eine Dirt-Bike-Strecke. Heiligenhaus plant auch eine. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Auf einem Areal südlich des Heljensbades, etwa so groß wie ein Fußballfeld, plant die Stadtverwaltung mit Jugendlichen eine Dirt-Bike-Strecke. „Die Fläche hat Potential“, schwärmt der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein.

Noch geht der Blick über den reinen Acker, aber ein erster Vorentwurf zeigt auf, dass es hier bald anders aussehen soll: Eine Dirt-Bike-Strecke soll hier südlich des Heljensbades, Platz bekommen. Und zwar üppigen Platz, gut 10.000 Quadratmeter stehen auf der Fläche zur Verfügung, die im Besitz der Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft, kurz SBEG ist.

Entstehen soll eine künstlich angelegte Hügellandschaft aus festem Lehmboden, auf der die Fahrerinnen und Fahrer von Dirt-Bikes, ähnlich BMX-Rädern, akrobatische Herausforderungen meistern. Bebauung ist für das Areal, das an den Innovationspark grenzt, ohnehin nicht geplant; sie war eigentlich als reine Ausgleichsfläche angedacht. Doch der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein kann sich die neue Nutzung hier, verbunden mit grüner Bepflanzung sehr gut vorstellen. Die Idee dazu sei aufgekommen, als Jugendliche in Hetterscheidt eigene Strecken, Trails genannt, gebaut haben – nicht ganz offiziell, aber mit viel Leidenschaft für ein spannendes Hobby. „Zuerst waren wir etwa fünf, dann kamen immer mehr dazu, so dass bis zu 30 Leute dabei waren“, erzählt Till.

INFO Das Spezialrad für den Sondereinsatz Ein Dirt-Bike ähnelt einem BMX-Rad und zeichnet sich durch besondere Stabilität des Rahmens und breite Reifen mit verhältnismäßig groben Profil, jedoch möglichst wenig Rollwiderstand. Diese Räder sind besonders leicht, damit sie für die sogenannten „Dirt Jumps“ geeignet sind. Damit die Fahrer möglichst viel Bewegungsfreiheit haben ist der Sattel besonders tief gestellt.

Die Leidenschaft ist auf Bestreben aus der Stadtverwaltung inzwischen in einen ersten Plan geflossen ist, den sich die Vertreterinnen und Vertreter der Heiligenhauser CDU am Donnerstag mit Sauerwein und den Jugendlichen einmal persönlich und vor Ort angeschaut haben. Für die Jugendlichen hat sich der 15-jährige Till Kaiser mit dem städtischen Grünflächenplaner zusammengesetzt und einen Plan ausgearbeitet, der vor allem vielseitig ist, wie Till findet. Und so sind jetzt drei „Lines“, also drei Wegungen geplant, die Anfänger ansprechen sollen, aber auch für Könner nicht langweilig werden sollen. „Eben für alle Schwierigkeitslevel“, sagt Till. Die Hanglage des Areals sei dabei sogar praktisch zu nutzen, „topografische Eingriffe sind nicht notwendig“, sagt der junge Dirtbiker. „Mit 10.000 Quadratmetern Platz hat die Fläche richtig Potential“, findet der technische Beigeordnete Sauerwein.

Zum Vergleich: Der im August 2020 in Ratingen Hösel eröffnete Dirt-Bike-Park auf etwa 3500 Quadratmetern. Die Fläche bei den Höseler Nachbarn sei schwer beliebt, wissen die Beteiligten. Und trotzdem: „Bei Schulzeiten bis 16 Uhr ist es schwierig, dann noch nach Ratingen zu fahren“, sagt Till. Auch wenn die Ideen schon ziemlich konkret sind, hinter der Finanzierung und Umsetzung stehen noch dicke Fragezeichen, wie Sauerwein zugibt. „Vielleicht finden sich engagierte Menschen oder Unternehmen, die das Projekt unterstützen wollen. Auch die technischen Betriebe können da sicherlich eine Rolle spielen.“

Auch eine Förderung über das ISEK sei denkbar, so Sauerwein, dann würde sich eine Umsetzung allerdings deutlich verzögern. Man peile nun erst einmal die Detailplanung an, auch die Gespräche mit Anwohnern werden noch geführt. Sauerwein betont jedoch, dass das Dirt-Bike-Projekt eines von vielen Projekten ist, „da muss man auch erst mal Zeit finden.“ Trotzdem könne er sich vorstellen, dass Till und seine Freunde schon in diesem Sommer erste Runden und Sprünge mindestens auf einer Teilfläche vollführen könnten.