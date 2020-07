Heiligenhaus : Plakataktion am alten Kornspeicher

Heiligenhaus Seit September 2016 verschönerte eine Collage mit Bildern von 378 Mitarbeitern aus den Unternehmen der Schlüsselregion die Außenwand des Kornspeichers. Jetzt gibt es neue Schauwerte.

(RP/köh) Vier Jahre lang bildete die Kollage mit den Menschen an ihrem Arbeitsplatz in den regionalen Betrieben etwas ab, was die Industrieregion prägt und verbindet. Produktionshallen, Lager, Maschinen und natürlich der Schreibtisch im Büro – das alles dokumentierte die Arbeitsplätze, die die Schlüsselregion ausmachen. Doch nachdem das Banner nun über Jahre Wind und Wetter ausgesetzt war, musste etwas Neues her.

Das neue Banner steht für ein Thema, das in der Schlüsselregion ebenfalls von großer Bedeutung ist: Die Ausbildung des Fachkräftenachwuchses in den Unternehmen. Jedes Jahr haben Jugendliche eine vielseitige Auswahl an Ausbildungsplätzen in gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen. Auch diejenigen, die sich für ein Duales Studium interessieren, sind in den regionalen Firmen gut aufgehoben und können dort von Beginn an die gelernte Theorie in die Praxis umsetzen.