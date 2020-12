Evangelische Gemeinde Heiligenhaus : Pläne für die Weihnachts-Gottesdienste

In der Alte Kirche an der Hauptstraße gelten an den Feiertagen besondere Gottesdienst-Bestimmungen. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Die evangelische Kirchengemeinde lädt zu einer Reihe von Weihnachtsgottesdiensten ein. Die werden allerdings, so aktuelle Ideen, anders aussehen als gewohnt. Mehr als 150 Personen sollen nicht gleichzeitig in der Alten Kirche sein.

Von Henry Kreilmann

Eigentlich habe Pfarrerin Birgit Tepe wie jedes Jahr wieder ein eigenes Krippenspiel schreiben wollen, wie sie im Gemeindebrief der evangelischen Kirche schreibt, aber: „Dieses Jahr ist alles anders. Kein Krippenspiel, keine weihnachtlichen Gesänge, keine übervolle Kirche und vor allem kein Gottesdient in der Kirche.“

Die Corona-Pandemie mache es in diesem Jahr auch den Planern der Gottesdienste nicht leicht, die Kirchen zu öffnen. Lange Zeit habe man sich im Gemeindezentrum der Protestanten Gedanken darüber gemacht, wie man das Heilige Fest trotz Lockdown gestalten wolle. Ausfallen sollen die Gottesdienst aber nach Möglichkeit nicht. „Nach viele Überlegungen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es am Heiligabend in der Alten Kirche keine Gottesdienste geben wird“, schreiben sie nun in ihrem Gemeindebrief und verweisen darauf, dass das Risiko der Ansteckung in geschlossenen Räumen einfach zu hoch sei.

INFO Adventskalender gibt es online Die evangelische Kirchengemeinde in Heiligenhaus hat übrigens in diesem Jahr einen eigenen virtuellen Adventskalender gestaltet. In ihm gibt es allerhand zu entdecken. Videos, Rezepte, Malvorlagen und noch andere liebevolle Details, zu finden ist der Adventskalender auf www.evkheiligenhaus.ekir.de/advent2020

Die Abstandsregeln könnten zwar eingehalten werden, „dann passen aber nur sehr wenig Leute in die Kirche.“ Und bei der Zahl an Gottesdiensten am Heiligabend seien Lüftungsmöglichkeiten kaum vorhanden. Also plant man – nach jetzigem Stand – Gottesdienste Freien. Im Garten des Gemeindezentrums an der Alten Kirche sollen sie ab 14 Uhr bis 18 Uhr jeweils im Stundenrhythmus stattfinden. Um 14 Uhr ist ein Familiengottesdienst besonders auch für die Kleinen geplant, um 15, 16 und 17 Uhr dann Familiengottesdienste und um 18 Uhr eine „ruhigere“ Version. Um 22 Uhr wird der Heilige Abend mit einer Christmette in der Alten Kirche ausklingen. Die Gottesdienste sollen etwa eine halbe Stunde dauern.

Die Besucherzahl ist auf 150 Personen je Gottesdienst begrenzt und zur besseren Planung bittet die Kirchenverwaltung um Anmeldung auf der Webseite der evangelischen Kirchengemeinde in Heiligenhaus. Einen Familiengottesdienst wird es um 15 Uhr auch in der Isenbügeler Dorfkirche geben und um 23 Uhr ebenfalls eine Christmette. Eine Teilnahme an den Gottesdiensten ist nur dann möglich, wenn die Besucher die Einladung als „Eintrittskarte“ zum Gottesdienst mitbringen. Für Menschen, die keinen Internetzugang haben, kann man sich im Haus der Kirche anmelden. All diese Termine entsprechen, so betont das Kirchen-Team, den aktuellen Planungen, die könnten also kurzfristig noch abgesagt werden. Für die Freiluft-Gottesdienste empfiehlt das Kirchen-Team übrigens festes Schuhwerk und warme Kleidung, denn es wird keine Sitzmöglichkeiten geben. Dazu habe Pfarrerin Tepe bereits die Frage gehört, ob draußen denn überhaupt Weihnachtsstimmung aufkommen könne. Für sie bedeutet das allerdings auch „raus der aus der Idylle und der Komfortzone und rein in die Atmosphäre des zugigen Stalls von Bethlehem.“