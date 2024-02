Pflanzaktion des BUND 500 Feldahorn für den Bürgerwald

Judy Pliquett, die sich beim BUND um die Streuobstwiese am Wolterskotten kümmert, unterrichtet über die Diakonie Deutsch in den Räumlichkeiten der Tafel und dem Haus der Kirche. „Die Geflüchteten müssen mitunter lange warten, bis sie einen Platz in einem Deutschkurs bekommen. Ich versuche die Leute vorher abzuholen, bei mir wird viel gesprochen.“ So initiierte sie im Herbst die Pflanzaktion mit Flüchtlingen aus der Ukraine, Afghanistan, Angola, Syrien und dem Irak.