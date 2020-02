Pfarrkarneval : Pfarrkarneval außer Rand und Band

Der Klassiker: Der Pfarrkarneval im Ludgerustreff sorgt für beste Stimmung und war natürlich wieder ausverkauft. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Der Klassiker im Ludgerustreff macht immer wieder Spaß. Mittendrin: das Männerballett, das sich gut gehalten hat.

Von Henry Kreilmann

Wenn so allerhand bunte Gestalten mit knalligen Perücken oder Hüten, mit ungewöhnlichen, farbenfrohen Gesichtern und lustigen Gewändern scharenweise zum mindestens genauso bunt dekorierten Ludgerustreff wandern, dann kann das nur eines bedeuten: „In Heljens ist Karneval“. Und genau so erklang es am Samstag wieder bei einem buchstäblichen Klassiker der hiesigen Jeckerei: dem Pfarrkarneval der katholischen Gemeinde.

Das Männerballett hatte wieder einmal eingeladen und einen quietschvergnügten Abend auf die Beine gestellt. Bei dem ging es wieder ordentlich laut und bunt zu – wie zu erwarten war, denn die Veranstaltung ist alles andere als ein Geheimtipp, Dafür spricht schon allein die Tatsache einer ausverkauften Veranstaltung. Singen und Schunkeln, Feiern und Lachen gehören hier seit Jahrzehnten fest zum Gemeindejahr. Vor 26 Jahren schlug von hier aus die Gründung des Männerballetts voll ein. Damals tingelte die Tanztruppe in der Session noch durch zahlreiche Veranstaltungen. Doch auch in den Zeiten, in denen es in der Stadt um den Karneval wieder etwas ruhiger war, blieb der Pfarrkarneval im Ludgerustreff eine der wenigen Bastionen, in denen der sinnbildliche Narrenstab trotz allem hochgehalten wurde. Mit Karnevalsverein und Umzug ist der Karneval nun wieder präsenter, und mit dem Pfarrkarneval läuten die Katholiken die heiße Phase der Session ein. Und zum Pfarrkarneval gehört das Männerballett als ein besonderer Höhepunkt, aber auch der Besuch des Velberter Prinzenpaars samt Garde zum Auftakt.

Info Und so geht es weiter Termine: Am nächsten Samstag, 15. Februar, geht es mit Isenbügel, ganz „Jeck und Keck“ mit dem Sitzungskarneval weiter. Am Mittwoch, 19. Februar, laden dann die Heljens-Jecken um 16 Uhr zum Narrenwecken, bevor am Donnerstag, 20. Februar, um 11.11 Uhr das Rathaus von den Möhnen gestürmt wird. Der Nelkensamstagszug, startet am 22. Februar, 14.11 Uhr ab Hauptstraße/Ecke Bayernstraße. Auf dem Kirchplatz wird eine Liveband spielen.

Sie sind einfach gut drauf: die Mitglieder des Männerballetts mit Jürgen Tippegei (rechts). Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Hochrangige Gäste: Das Velberter Prinzenpaar Markus und Saskia besuchte die Sitzung gleich zu Beginn. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)