Heiligenhauser Pfadfinder : Die Eisvögel sind wieder unterwegs

Heiligenhaus Für die Heiligenhauser Pfadfinder standen Fahrten und Lager auf dem Programm. Das Jahresprogramm ist aber noch nicht vorbei. Im Herbst geht es weiter.

In den Sommerferien selbst fuhr erst einmal eine Fahrtengruppe der Sippen Orion und Joker auf Schatzsuche in den Harz . Acht Tage lang galt es, in alten Gemäuern, Museen und Bunkeranlagen gemeinsam mit den Pfadfindern der Pollution Police einen legendären Schatz zu suchen.

Was steht dieses Jahr noch an? Im September ist in Heiligenhaus beim Stamm Eisvogel Heljens ein Ausbildungskurs für Gruppenleiter zu Gast. In den Herbstferien steht das traditionelle Herbstlager an, dazu noch die eine oder andere Gruppenfahrt. Und nächstes Jahr ist die Bundesfahrt nach Schweden eingeplant – ein Eisvogel ist in der Welt zuhause.