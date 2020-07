Heiligenhaus : Meaux – Partner haben Grund zum Feiern

Heiligenhaus Kommenden Dienstag, 14. Juli, steht der französische Nationalfeiertag an. Seit 50 Jahren wird die französische Gemeinde Meaux von Heiligenhaus als Partnerstadt begleitet. Ein Austausch, der schon früh Früchtetrug.

Nun jedoch ist alles etwas anders als gedacht. 1970 wurde Meaux, nachdem bereits fünf Jahre freundschaftliche Bande bestanden, ganz offiziell zur Partnerstadt und seitdem auch Ziel von zahllosen Heiligenhauser Reisegruppen. Zu sehen gibt es in dem beschaulichen Städten an der Marne zum Beispiel die etwa 250 Meter langen Reste einer gallorömischen Stadtmauer, deren Grundsteinlegung wohl bis in die Zeit der Völkerwanderung zurück verfolgt werden kann. Zuvor lebte in der Region der gallische Stamm der Meldi, zu deutsch: Melder. Auf diesem Wortstamm beruht sowohl der Name der Stadt Meaux, sowie jener der Einwohner, die bis heute Medois genannt werden. Während der Römerzeit hieß das Dorf dann „Iantinum“ und Caesar ließ hier Schiffe für seine militärischen Invasionen mit Ziel Britannien bauen. Im dritten Jahrhundert missionierte dann in der Region Dionysius von Paris, der später als Saint Denis zum Nationalheiligen Frankreichs und Schutzpatron von Königen und Städten wurde. Im 9. Jahrhundert fielen mehrmals Wikinger Frankreich ein, sie plünderten und äscherten Rouen ein und überfielen daraufhin Paris, Beauvais und auch die für damalige Verhältnisse als reich geltende Gemeinde Meaux. Im zwölften Jahrhundert begann dann der Bau eines Gotteshauses, das bis heute zu den Ausflugszielen in der Stadt gehört, die nur etwa 40 Kilometer von der Hauptstadt Paris gelegen ist: Die Cathédrale Saint-Étienne, im Deutschen auch Stephansdom genannt. Der Bau im gotischen Stil wurde im 12. Jahrhundert begonnen und zog sich, über den Hundertjährigen Krieg, der in der Meaux mit Seuchen, Hungersnöten und einem Bauernaufstand massiv wütete, bis ins 16. Jahrhundert. Das jedoch wurde zu einem Jahrhundert, in dem Meaux zu einer Hochburg des Protestantismus wurde.