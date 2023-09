Volkslauf in Heiligenhaus Schüler gehen motiviert auf die Strecke

Heftig schlägt Jörg Schöpper die verbeulte Kuhglocke an: „Ich muss die Kinder anfeuern“, so der Ehemann von Tina Schöpper. Sie ist Lehrerin an der Gerhard-Tersteegen-Schule und konnte rund 80 Grundschüler bewegen, beim diesjährigen Panoramaweglauf an den Start zu gehen. „Sie sind alle voll motiviert und feuern sich gegenseitig an“, beschreibt er die Stimmung im „Schöppi Racing Team“.