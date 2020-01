Im Bereich der Baustelle : Panoramaradweg ab Montag gesperrt – neue Zuwege entstehen

Heiligenhaus Das neue Nahversorgungszentrum nimmt immer mehr Gestalt an. Das blieb und bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den Verkehr. Während auf dem ehemaligen Hitzbleck-Gelände der Rohbau in die Höhe wächst, wurde die Fußgängerzone des Rathausplatzes über die Eisdiele Am Rathaus hinaus bis zur Westfalenstraße erweitert, damit liegt der Zugang zur Innenstadt unmittelbar am Nahversorgungszentrum und natürlich auch umgekehrt.

Die letzten Pflasterarbeiten und der Bau von zwei neuen Baumscheiben werden in den nächsten Wochen abgeschlossen.

Im nächsten Schritt wird jetzt der Panoramaradweg an das Nahversorgungszentrum angepasst. Der direkte Zugang zum Nahversorgungszentrum wird dabei – ab der Eröffnung – über eine Rampe durch das gerade entstehende Gebäude gleichezeitig der neue und direkteste Zugang vom PanoramaRadweg in die Innenstadt. Um diese Rampe zu bauen, muss der Radweg jedoch ab Montag, den 3.Februar, im Bereich der Baustelle voll gesperrt werden. Ziel ist es die Arbeiten spätestens zur Saisoneröffnung auf dem Panorama-Radweg am 26. April fertig zu stellen.

Während der Bauphase führt eine ausgeschilderte Umleitung vom Panoramaradweg an der Uni über die Campusallee - Ladestraße - Hauptstraße - Rathausplatz - Linderfeldstraße - Querung Bahnhofstraße - Westfalenstraße an den Silos zurück auf den PanoramaRadweg.

Die Umleitung ist in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert. Von den Silos aus kann man zwar noch über die Waggonbrücke und Rampe zur Bahnhofstraße fahren, ab der Rampe ist jedoch keine Weiterfahrt auf dem PanoramaRadweg möglich.