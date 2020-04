Evangelische Gemeinde : „Ostern fällt nicht aus, Ostern ist immer“

Heiligenhaus Statt Gottesdienst: Evangelische Kirchengemeinde veröffentlicht Osterbrief.

(jün) Das Coronavirus hat auch das kirchliche Leben erreicht: Die Karwoche , in der am Palmsonntag an den Einzug Jesu in Jerusalem, am Gründonnerstag an sein letztes Abendmahl im Kreise seiner Anhänger, an den Verrat und die Verleugnung und schließlich am Karfreitag an die Kreuzigung Jesu erinnert wird, muss auch die evangelische Kirchengemeinde Heiligenhaus ohne Gottesdienste begehen.