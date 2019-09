Heiligenhaus : Oldtimer-Treff füllt die Stadt

Bernd Köster zeigt seinen Allard Baujahr 1947 auf dem Rathausplatz. Zuhause hat er noch mehr Oldtimer in der Garage stehen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Bei der Oldtimerausstellung in der Innenstadt zeigten sich klassische Autos von ihrer Schokoladenseite.

Der junge Mann scheint überwältigt. „Ein alter Ford Mustang“, ruft er aufgeregt und läuft zielstrebig auf ein schwarz-kupfer farbenes Fahrzeug mit geöffneter Motorhaube zu. „Top Zustand“ wertet er, nachdem er sich den Oldtimer näher angeschaut hat, dann öffnet er die Fahrertür, „und von innen, absolut edel, klasse. Klar, der neue Mustang GT ist auch schick und hat was, aber ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Charme und dem Esprit eines alten Autos.“

Der Mustang ist auf dieser Oldtimerausstellung eine Ausnahme, denn: Er steht zum Verkauf, für rund 43.000 Euro. Fast alle anderen Klassiker dürfen zwar gerne bestaunt werden, mehr aber auch nicht. „Ich hänge an meinem Auto“, sagt ein stolzer Besitzer grinsend, „ich würde mich weder von meiner Frau noch von ihm trennen.“

Fahrtauglich sind die alten Schätzchen natürlich auch, zu sehen im Vorbaufahren auf der Hauptstraße. Foto: Blazy, Achim (abz)

INFO Oldtimer haben hohe Sammlerwert Als Oldtimer gelten Fahrzeuge, die je nach Klassifizierung eine bestimmte Altersgrenze überschritten haben (bei Autos 30 Jahre). Sammlerwert Oldtimer gelten meistens nicht als reine Gebrauchtfahrzeuge, sondern dienen häufig auch anderen Zwecken (ideell, spekulativ, repräsentativ) und haben nicht selten hohen Sammlerwert.

Die rote Giulia Spider von Alfa Romeo glänzt durch das viele Chrom ganz besonders charmant in der Sonne. „Rostet der Ihnen nicht unter dem Hintern weg?“, wird dessen Besitzer von einem interessierten Passanten gefragt. Es ist die Frage der Fragen, die die Alfisti, so nennen sich die Fans der sportlichen Italiener – gewohnt sind. „Ach was, nicht schlimmer als deutsche Autos“, winkt der Besitzer daher milde ab, „ich hatte mal einen Golf eins, der ist mir durch den Rost in der Mitte durchgebrochen.“

Volker Kiekert begrüßte die Fahrer auf dem Rathausplatz und stellte die Fahrzeuge vor, hier einen VW Bus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Viele Besucher sind an diesem sonnigen Vormittag in die City gekommen, um sich an dem Anblick klassischer Autos zu erfreuen, ein Eis zu essen, eine Bratwurst und um später vielleicht in den geöffneten Geschäften zu stöbern.

„Berti Vogts: Drückt uns heute die Daumen“ titelt die Bildzeitung vom 1. Juni 1978, auf der Bravo vom 24. Mai 1978 zieren Leiff Garret und Amanda Lear die bunte Oberseite. Beide Zeitungen liegen im Cockpit des mandarinenfarbigen VW Campingbulli, der 1978 erstmalig zugelassen und verkauft wurde für den Neupreis von 25.286 DM. „Oh was kommen da Erinnerungen hoch“, schwärmt eine ältere Dame, die sich das topgepflegte Fahreug ganz genau von innen anschaut, „genau so einen hatten wir auch, karierte Sitzbezüge, gelbe Gardinen, der kleine Gaskocher, einfach herrlich.“

Die alten Bullis sind Jahr für Jahr Anziehungsmagnet für viele Besucher, sie stehen für Freiheit, Abenteuer, Aufbruch. „Ich bin auch mit so einem Bulli in den Urlaub gefahren, allerdings bin ich nachts immer aus dem Bett gepurzelt“, erinnert sich ein etwa 70-jähriger Passant lachend, „irgendwann riet mir jemand, einfach eine Wasserwaage mit auf Reisen zu nehmen, dann passiere so etwas nämlich garantiert nicht.“