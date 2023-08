Katholische Montessori-Grundschule Waldgruppe freut sich über neu gestalteten Bauwagen

In dieser Gruppe werden zwischen 15 und 18 Kinder von zwei Betreuern mit Erfahrung in der Waldpädagogik betreut. Nach Unterrichtsschluss gehen die Kinder gemeinsam zunächst in den Wald, bevor es zum Mittagessen und zu den Hausaufgaben geht, wie in der „normalen" OGS-Betreuung auch. Anschließend geht es für die Kinder bei Wind und Wetter wieder in den Wald. Nur bei Gewitter und Sturm finden sie Unterschlupf im Gebäude. Ansonsten steht ihnen ein Bauwagen zur Verfügung, der seit seiner Verschönerung der absolute Hingucker der OGS ist. Er wurde in den Sommerferien nach den Wünschen der Kinder durch die Künstlerin Aylin Behringer gestaltet.