Heiligenhaus : Ogatakosten: Eltern werden entlastet

Die Stadt Heiligennaus wierd sich nach den empfehlungen der Landesregierung richten. Der Rat entscheidet letztlich. Foto: Marcel Kusch/dpa Foto: dpa/Marcel Kusch

Heiligenhaus Langsam kristallisiert sich heraus, wie finanzielle Hilfe für Eltern mit Kindern in Kitas, in der Tagespflege oder in Offenen Ganztagsbetreuung der Schulen aussehen könnte. Wann der Offene Ganztag in der Stadt wieder anlaufen wird, steht noch nicht fest.

(RP/köh) Die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote können derzeit von Eltern nur sehr eingeschränkt in Anspruch genommen werden. Im Rahmen des rollierenden Schulunterrichtes erfolgt in der Regel die Offene Ganztagsbetreuung auch nur an einem Tag in der Woche. Seitens des Landes soll für die Beitragserhebung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes die gleiche Regelung wie für die Kitabeiträge geben. Während die Kindertagesstätten vom kommenden Montagt, 8. Juni, an wieder in den Regelbetrieb gehen, ist ein Regelbetrieb für den Offenen Ganztag noch nicht absehbar.

Unter Berücksichtigung des Fortbestandes eines derart eingeschränkten außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes und zur weiteren Entlastung der Eltern in der Corona-Krise, möchten Bürgermeister Michael Beck und Schuldezernent Björn Kerkmann dem Rat der Stadt Heiligenhaus für die nächste Sitzung vorschlagen, für den Monat Juni die Elternbeiträge vollständig auszusetzen. Die Stadt Heiligenhaus wird die Beiträge im Juni zunächst auch nicht einziehen, da die nachträgliche Erstattung einen zu hohen Verwaltungsaufwand erfordern würde.

Eine Entscheidung über die Beitragserhebung für den Monat Juli soll kurzfristig unter Berücksichtigung der Regelungen des Landes erfolgen.