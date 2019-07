Heiligenhaus : Offener Ganztag steht vor Trägerwechsel

Heiligenhaus Es geht schon um das Schuljahr 2021/2022: Ein kompliziertes Ausschreibungsverfahren ist auf den Weg gebracht. Schulen sollen mitreden.

Der zweite Träger, der die OGS-Betreuung und Übermittags-Angebote an den übrigen vier Grundschulen vornimmt, ist die „BDS Bergische Diakonie Sozialdienstleistungen gGmbH“. An den vier Standorten sind im Schuljahr 2018/2019 14 Gruppen eingerichtet; ab dem Schuljahr 2019/2020 erhöht sich die Gruppenzahl durch die Erweiterung an der St. Suitbertus-Schule auf 15. Darüber hinaus werden über 170 Kinder in der Übermittags-Betreuung versorgt. Hierfür wurden mit der BDS gesonderte Kooperationsverträge abgeschlossen.