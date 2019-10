Heiligenhaus : Mehr Obstbäume für die Realschule

Neue Bäume mit alten Apfelsorten komplettieren den Bestand der Unesco-Realschule am Nordring. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Begleitet wird das Projekt „Streuobstwiese“ im Biologieunterricht. Schüler wollen für Artenvielfalt im Umfeld sorgen.

Umweltbildung nicht nur theoretisch im Klassenzimmer, sondern direkt im Schulleben, das hat sich die Realschule an der Feldstraße schon seit 2008 auf die Fahne geschrieben. Damals verabschiedete das Kollegium der Unesco-Projektschule ihr ökologisches Konzept, das in den Jahren darauf nach und nach im Schulalltag mit Leben gefüllt werden sollte. Umwelt- und Klimaschutz ist hier also schon länger im Fokus.

Mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach wird Strom aus Sonnenlicht produziert, es wird Müll möglichst vermieden und auf dem Schulhof wurden Rasenflächen zur ökologisch wertvollen Streuobstwiese ausgewiesen. Aktuell sind 15 Obstbäume auf dem Schulgrund angepflanzt, von denen ein Teil durch Schüler-Taschengeld und weitere durch andere Spendengelder erworben werden konnten. Was aber zum Beispiel die Hitzesommer der beiden vergangenen Jahre mit ein paar der noch jungen Bäume gemacht haben, konnten die Schüler direkt mitverfolgen: „Wir haben Bäume verloren, weil es 2018 so heißt war“, sagt Biologie-Lehrer Carsten Jansen. Doch die Klassen 6a und 7b, sowie der islamische Religionskurs haben Geld zusammengelegt und so konnten wieder neue Bäume gekauft und gestern auch gepflanzt werden. Die Prämisse dabei: „Es geht um Artenvielfalt und so sind es alte Sorten, die nicht mehr so oft gepflanzt werden, weil sie zum Beispiel nicht so schnell wachsen, wie andere“, sagt Jansen.

INFO Pläne für die grüne Wiese Die Streuobstwiese wird höchstens zweimal im Jahr gemäht, um für den Rest des Jahres mit einer Blütenpracht Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten zu versorgen. Für das kommende Frühjahr ist hier außerdem ein Blühstreifen geplant.