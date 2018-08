Heiligenhaus: Notruf 112 aus Spaß angerufen

Heiligenhaus Montagabend alarmierte die Leitstelle um 20.48 Uhr die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr zu einer Feuermeldung in die Oberilp. An dem Notruf war nichts dran, stellte sich vor Ort heraus – wohl ein böswilliger Scherz.

(köh) Von einer Telefonzelle aus wurde Montagabend ein Feuer im Gebäude Rhönstraße 9 gemeldet. „Ein Brand in einem siebenstöckigen Haus ist schon etwas anderes als in einem Einfamilienhaus - da steht man unter besonderer Spannung. Sollte es wirklich brennen, kann dies schnell Folgen für viele Menschen haben“, kommentiert Einsatzleiter Nils Vollmar. „Von außen war auf den ersten Blick nichts sichtbar, aber wir sind verpflichtet jeder Meldung genau nachzugehen und alle Eventualitäten auszuschließen.“ So kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude sowohl komplett von innen als auch von außen. Auf der Rückseite wurde eine Drehleiter postiert, die alle Etagen von außen abfuhr. „Im Notfall würden wir die Drehleiter dort zur Menschenrettung einsetzen.“