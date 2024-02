Ehrung in Heiligenhaus Wer wird Sportler des Jahres?

Im gleichen Rahmen erfolgt am 8. März auch die Verleihung der Sportabzeichen. Hierzu sind in erster Linie die Sportlerinnen und Sportler eingeladen, die das Abzeichen mit „runden" Zahlen (20., 25., 30. Wiederholung usw.) abgelegt haben, und diejenigen, die das Familien-Sportabzeichen errungen haben. Ferner wird der Wanderpokal an den Verein überreicht, der im vergangenen Jahr bei den Sportabzeichen-Prüfungen am erfolgreichsten war.