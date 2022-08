Aktion am Panoramaradweg : Fahrrad-Club codiert Räder

Vorherige Anmeldungen sind zwingend notwendig, um Wartezeiten zu vermeiden. Der Personalausweis muss bei der Aktion vorgezeigt werden.

Heiligenhaus (RP) Der Niederbergische Fahrrad-Club Heiligenhaus bietet regelmäßig Fahrradcodierungen als Diebstahlschutz an. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 25. August, ab 15 Uhr an der Westfalenstraße 14 in Heiligenhaus am Panoramaradweg Niederbergbahn, alter Bahnhof, hinter dem grünen Bahnwagon vor dem Clubraum des NFC-Heiligenhaus.