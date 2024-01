2024 bringt einige Änderungen SSVg mietet ehemaliges Strenger-Verwaltungsgebäude

Auch die stetig wachsende Abteilung Floorball freut sich auf ein Mega-Event. Nach dem Erfolg der U 13-Mädels mit der deutschen Vize-Meisterschaft 2023 in Berlin hat der Verband die deutsche Meisterschaft der U 13 Mädels nach Heiligenhaus vergeben. Am 22. und 23. Juni werden sich sieben Mannschaften aus ganz Deutschland mit den Heljens Haien der SSVg 09/12 in der Halle des IKG messen.