Heiligenhaus : Neues Stadtteilzentrum nimmt Gestalt an

Heiligenhaus Es ist die teuerste Baustelle der Stadt: In der Oberilp entsteht für 3,8 Millionen Euro ein multifunktionaler Bau. Er ersetzt die alte (leere) Grundschule.

Ein Bauzaun sichert das Riesen-Areal hinter dem Europaplatz. Dahinter wächst die teuerste städtische Baustelle in die Breite und in die Höhe: Ende des Jahres soll das multifunktionale neue Stadtteil- und Familienzentrum in der Oberilp stehen. Das muss es auch, wenn die Bundes-Vorgaben für die Finanzierung des Löwenanteils der Kosten buchstabengetreu eingehalten werden sollen.

Das Programm , aus dem der Bundesanteil an der Finanzierung fließt, heißt „Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereich Sport, Jugend und Kultur“.

Von Beginn an stand das Vorhaben gewaltig unter Zeitdruck, hervorgerufen durch die Rahmenbedingungen, zu denen es Geld aus dem Bundesfördertopf geben konnte. „Die Fristen waren von Anfang an eine Schwierigkeit“, erinnerte sich auch Beyer. Dennoch waren sie nicht so einschüchternd, als dass die Stadt auf das Projekt hätte verzichten mögen. Folglich stellte man einen Förderantrag „aufgrund einer ersten Kostenschätzung“, wie Sozial-Fachbereichsleiter Thomas Langmesser sagte. Beyer bekam die konkreten Zahlen gestern noch einmal mit auf den Weg: Die Gesamtkosten waren zunächst auf eine Summe von exakt 3.336.550 Euro hin berechnet. Inzwischen geht man in der Stadt von einer Summe von gut 3,8 Millionen Euro aus. Gründe für die Steigerung: erhöhte Materialkosten, Lohnerhöhungen, gestiegene Baupreise, gute Auftragslage der Firmen und Fachkräftemangel. Von alldem kann Bauleiter Dirk Thomas vom federführenden Kölner Architekturbüro Piroeth ein Lied singen: „Bis zu viermal mussten einzelne Gewerke ausgeschrieben werden.“