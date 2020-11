Kommunalpolitik in Heiligenhaus : Neuer Rat nimmt seine Arbeit auf

Kommunalpolitik in Heiligenhaus

Die konstituierende Ratssitzung fand wegen der Abstandsregeln in der Kant Aula statt. Foto: Achim Blazy (abz)

Mobilitätsausschuss Mit der konstituierenden Sitzung des Rates beginnt nun die Arbeit in der neuen Legislatur. Entschieden wurde auch, in welchen Ausschüssen fortan gearbeitet werden soll. Die ersten Termine stehen fest.

Der neue Rat hat sich Anfang November formiert. Festgelegt wurden dabei auch die Ausschüsse, in denen zukünftig beraten werden soll. Sie orientieren sich an der vorherigen Legislaturperiode.

Der H aupt- und Finanzausschuss ist der Ratssitzung vorgelagert. Wie bereits in der vorangegangen Legislaturperiode hat sich der neue Rat dazu entschieden, die Ausschüsse, die jeweils auch einzeln stattfinden könnten, zusammenzulegen. Hier wird beispielsweise über Anträge und Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen beraten, über die dann der Rat entscheidet. Außerdem wird hier über den Stellenplan, die Gebührensatzungen sowie den Haushaltsplan beraten. Außerdem gehören nun auch grundsätzlich die Aufgaben der Digitalisierung, Schaffung digitaler Infrastruktur, digitale Verwaltung, Schulen und städtischer Einrichtungen zu seinem Aufgabenbereich – wenngleich themenbezogene Aspekte auch in den zuständigen Fachausschüssen diskutiert werden können.

Der Immobilienausschuss berät beispielsweise über die Vermietung und Verpachtung städtisch bebauten Grundbesitzes oder auch den Erwerb, Veräußerung und Tausch von bebauten Grundstücken, sowie die Konsolidierung des städtischen Bestandes an bebauten Immobilien. Über Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz berät der gleichnamige Ausschuss zum Beispiel über Satzungsbeschlüsse in der Bauleitplanung, Erschließungsverträge oder Umweltbelange. Entscheiden kann er über Aufstellungsbeschlüsse in der Bauleitplanung oder allgemeine Umweltschutzkonzepte. Der Ausschuss für Bildung und Sport berät über Schulentwicklung, die Errichtung, Auflösung und Erhaltung von Bildungs- und Sportstätten oder sonstigen Schulangelegenheiten. Nach Maßgabe des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Satzung für das Jugendamt ist der Jugendhilfeausschuss für die Belange der Jugendhilfe zuständig. Angelegenheiten im Interesse der Senioren und Behinderten, Sozialangelegenheiten und die Wohlfahrtspflege sowie allgemeine Angelegenheiten zur Förderung des Ehrenamtes werden im Ausschuss für Soziales, Integration und Ehrenamt beraten. Der Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften berät über Grundsätze der Kulturangebote, die Errichtung, Auflösung und Erhaltung von Kulturstätten sowie die Angelegenheiten des Städtepartnerschaftswesens. Angelegenheiten des öffentlichen Straßen-und Nahverkehrs sind im Mobilitätsausschuss untergebracht.