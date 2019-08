Heiligenhaus : Der Herbst bringt Kultur für Augen und Ohren

Heiligenhaus Kulturbüro und Club legen erstmals ein gemeinsames Programm vor. Inhalt und Präsentaton sind durchdacht und gelungen.

Kultur – das kann sich auch so lesen: „Waffeln, Hugo, Apfelschorle, Kasse, Stehtische ...“ So zu sehen bei einem Besuch im Kulturbüro, handschriftlich festgehalten auf einem weißen Schreibbord mit schwarzem Edding. Dahinter steckt auch ein Termin, der seinerseits aus naheliegenden Gründen nicht in den soeben erschienenen, in Form und Inhalt neu aufgemachten Kultur-Terminkalender passt.