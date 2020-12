Schüsselregion Heiligenhaus : Neue Wege in der dualen Ausbildung versprechen Erfolg

Heiligenhaus Weiter zur Schule gehen oder eine Ausbildung starten? In vielen Velberter und Heiligenhauser Unternehmen geht jetzt beides – dank der Möglichkeit, neben der Ausbildung am Berufskolleg Niederberg die Fachhochschulreife zu erwerben.

(RP/köh) „Viele Jugendliche stehen nach der Mittleren Reife vor der schwierigen Entscheidung, weiter zur Schule oder direkt in die Ausbildung zu gehen“, erklärt Dr. Thorsten Enge, Geschäftsführer der Schlüsselregion. Um für junge Leute alle Möglichkeiten offen zu halten, hat das Berufskolleg Niederberg (BKN) nun ein Konzept entwickelt, das beides ermöglicht: Die Ausbildung in einem Betrieb in der Region – natürlich inklusive erstem Einkommen. Und parallel dazu der Erwerb der Fachhochschulreife, der zum Studium an Fachhochschulen berechtigt.