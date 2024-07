Stadtwerke Heiligenhaus Neue Pumpe für den Trinkwasserbrunnen

An ganz heißen Tagen beziehen die Stadtwerke Fremdwasser durch die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) in Mülheim an der Ruhr. Aus dem Wasserwerk in Kettwig vor der Brücke wird das Ruhruferfiltrat in den Hochbehälter in Hetterscheidt gepumpt. Von der höchsten Stelle der Stadt verteilt sich das Wasser in den Leitungen. Michael Galinat macht sich keine Sorgen, dass die Heiligenhauser auf dem Trockenen sitzen könnten: „Der Brunnenpegel ist so hoch wie noch nie. Wir haben eine sehr hohe Wasserdarbietung. Wenn es regnet, dauert es allerdings Wochen und Monate, bis es an den Brunnen angkommt.“