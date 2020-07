Heiligenhaus : Neue Pläne am Platz der alten Schmiede

HEILIGENHAUS Ein Weltmarktführer kommt: Nahe dem Real-Markt will die Firma Würth im März 2021 eine Niederlassung für Gewerbekunden eröffnen. Das Unternehmen ist dabei, sein Standortnetz enger zu knüpfen.

Bereits im vergangenen Jahr hat Bürgermeister Michael Beck die Zeit der Kräne in der Stadt ausgerufen; nun steht fest, bereits mit der Errichtung des Bauschildes am Mittwoch stand fest, wo der nächste aufgebaut wird: Auf dem Areal der ehemaligen alten Schmiede, zwischen Pinner und Velberter Straße, in Sichtweite zum Real-Markt. Auf dem östlichen Teil dieser „Dreiecksfläche“ wird die Firma Adolf Würth GmbH eine neue Niederlassung bauen, die sie bereits im März 2021 eröffnen wollen.

Gestern haben sich die Verantwortlichen die Fläche, die noch eine grüne Wiese ist, noch einmal angeschaut. Wir haben schon länger Flächen rund um Heiligenhaus gesucht“, sagt Niederlassungleiter Helmuth Heck. Das Familienunternehmen Würth, Weltmarktführer im Vertrieb von Befestigungs- und Montagematerial sowie Werkzeugen, will damit sein Netz an Standorten noch engmaschiger machen. Die Kunden aus Handwerk und Industrie sollen ihren Bedarf innerhalb von 15 bis 20 Minuten erreichen können, so Heck. Der nächste Standort ist in Ratingen.