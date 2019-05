Heiligenhaus : Neue Regeln für Stellplätze kommen

Heiligenhaus Die Stadt muss mit einer eigenen Satzung auf die neue Landesbauordnung reagieren.

Mit Novelle der Landesbauordnung wurden diese Regelungen geändert. Sie regelt zwar immer noch eine allgemeine Herstellungspflicht in ausreichender Zahl, Größe und Beschaffenheit, jedoch keine weiteren Details. Insbesondere ist die Vorgabe entfallen, dass notwendige Stellplätze auf dem Baugrundstück selbst oder auf einem per Baulast gesicherten Grundstück in der näheren Umgebung herzustellen sind. Die neue Landesbauordnung soll zudem um eine Rechtsverordnung des zuständigen Landesministeriums ergänzt werden, um die Anzahl von notwendigen Stellplätzen zu konkretisieren. Diese Rechtsverordnung wurde jedoch bis heute nicht erlassen. In § 48 (neu) ist eine Satzungsermächtigung enthalten, die es den Kommunen ermöglicht, per Satzung Vorgaben zum Standort, zur Größe, zur Anzahl und zur Beschaffenheit der notwendigen Stellplätze festzulegen. Somit können Stellplatzregelungen differenziert auf örtliche Gegebenheiten und kommunale Entwicklungsstrategien ausgerichtet werden.

Um die Unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt in die Lage zu versetzen, bei Bauvorhaben Anforderungen an Lage, Anzahl, Größe und Beschaffenheit von Auto- und Fahrradstellplätzen zu stellen, soll eine kommunale Stellplatzsatzung erlassen werden. So steht es in einer Vorlage der Verwaltung. Diese stellt einerseits diejenige Rechtslage zu Stellplätzen in Ihren Grundzügen wieder her, die vor dem 1. Januar 2019 galt. Andererseits dient sie dazu, den ruhenden Verkehr, der aufgrund von Neubauvorhaben oder Nutzungsänderungen entsteht, nicht in den begrenzten öffentlichen Raum zu verlagern.