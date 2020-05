Heiligenhauser Pläne : Neue Ideen rund um das alte Wasserwerk

Niklas Müller (vorn) hat das neue Logo gestaltet. Das sichert ihm schon jetzt den Beifall der Museumsplaner um Heinz-Peter Schreven (2.v.l.), Stadtspitze und Stadtwerke. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Darauf muss man kommen: Ein altes, überdachtes Becken soll Ausstellungsfläche werden. Bisher ist es ein weißgekachelter Raum. Im Trinkwasserspeicher wird das Wassermuseum der Stadt entstehen.

Auf den ersten Blick sieht das Ding aus wie eine absolute Kuriosität: Ein Garagenkomplex mit Wassermosaik in Blautönen vorndran statt Toren? Weit gefehlt. Der Flachbau am ersten Heiligenhauser Wasserwerk aus dem Jahr 1912 ist der ebenerdige, nicht mehr genutzte Trinkwasserspeicher. Grundwasser fördern und filtern, dann in diesen Behälter leiten,. So war das früher. Jetzt gibt es für den Raum völlig neue Ideen.

„Drinnen sieht man derzeit nur weiße Kacheln, das Becken ist leer“, sagt Heinz-Peter Schreven. Er ist einer der Köpfe hinter dem Projekt, das getragen wird vom Verein Umweltbildung Heiligenhaus. Vorangegangen war eine Art Brainstorming: Trinkwasser ist Lebensmittel und Energiespender. Auch der Wald speichert Wasser. Was läge näher, als das alte Wasserwerk, das längst das Waldmuseum beherbergt, um solche Aspekte zu erweitern? „Hier lässt sich viel auf kleinem Raum zeigen“, sagt Schreven. Alles dreht sich um den Begriff „Nachhaltigkeit“ und den Umgang mit Wasser. Beim Zusammenstellen der Exponate gehen die Stadtwerke mit an den Start. Alte Pumpen, Filter und Pläne können als Anschauungsmaterial dienen. Gedacht ist auch an digitale Schautafeln zu Wasserkreislauf und Niederschlagsproblemen angesichts immer häufiger vorkommender Extremwetterlagen. Auch der Umgang mit Schmutzwasser soll erklärt werden.

INFO Museumslandschaft wächst zusammen Struktur: Eingebettet wäre dass neue Museum in die schon existierende Museumslandschaft an der Abtsküche. Bestandteile: Hierzu zählen bisher das Umweltbildungszentrum mit seiner naturkundlichen Sammlung, das Feuerwehrmuseum, das Museum Abtsküche mit der Heimatkundlichen Sammlung des Geschichtsvereins und das Waldmuseum, an den der alte Wasserspeicher unmittelbar grenzt, weil er zum alten Wasserwerk gehört.

Nach den Worten von Bürgermeister Michael Beck geht das Vorhaben jetzt auf den weg durch die Ratsgremien.