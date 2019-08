Heiligenhaus : Als die Stadt voller Gründerzeit-Ideen war

Auch das war ein Kapitel der neuen Gründerzeit: das Rathaus an der Hauptstraße im Jahr 1953 – mit Postbus. Foto: Blazy, Achim (abz)

1947 feierte Heiligenhaus das 50-jährige Bestehen seiner Selbstständigkeit. Die damals erschienene Festschrift gibt Einblicke in die Gründerjahre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 1. April 1897 wurde, nach königlicher Verordnung, das Dorf Heiligenhaus, sowie die umliegenden Honschaften, vom Bezirk der Stadtgemeinde Velbert zu einer selbstständigen Landgemeinde. 50 Jahre später sollte genau das im Rathaus – damals als „das neue Rathaus“ bezeichnet – gefeiert werden, gesungen wurde „Danket dem Herrn“, das „Bergische Heimatlied“ und das „Heiligenhauser Heimatlied“, verfasst von Hauptlehrer Straßen (Melodie) und einem Text von Pastor Schenk.

Die damals erschienene Festschrift wurde dabei zur Chronik einer Stadtentwicklung. So betrug das Gebiet der neu gebildeten Gemeinde zur Stadtgründung etwa 2817,8 Hektar, knapp 30 Jahre später, im Zuge einer kommunalen Umgruppierung, wurden Flächen an Kettwig abgegeben, es blieben zum Jubiläum 2396,8 Hektar, auf denen sich Heiligenhaus zu einer Industriestadt entwickelte, deren Erzeugnisse „ohne Übertreibung Weltruf besaßen und unentbehrliche Artikel des technischen Fortschritts waren“, wie Bürgermeister Carl Fuhr und Stadtdirektor August Overhamm im Vorwort schreiben. Ihnen voraus ging Stadtsekretär Paul Freund, der am 6. Juni 1897 vom Gemeinderat, gebildet von den Meistbegüterten, zum ersten gewählten Bürgermeister wurde. Um 1900 hatte die Stadt 695 Wohnstätten mit 1166 Haushaltungen, die von 5096 Heiligenhausern bewohnt wurden. 1925 lebten 7157 Menschen in Heiligenhaus und 1946 waren es bereits 11.561 Bewohner.

INFO Weitere Daten aus der Stadtgeschichte Wieder an einem 1. April, dieses Mal im Jahr 1912, wurde das erste Heiligenhauser Wasserwerk in Betrieb genommen. Es ist bis heute mit dem Wald drumherum ein beliebtes Wander- und Naturareal.

1939 folgte eine weitere Wasserquelle an der früheren Bleizeche Talburg „In der Theusen“.

Als Heiligenhaus von Velbert abgespaltet wurde, hatte es öffentliche Gebäude im Wert von 151.936 Reichsmark und ein Barvermögen von 6734 Reichsmark. Demgegenüber standen von Velbert übernommene Schulden von 381.388 Reichsmark. In den ersten 12 Jahren dann oberste Priorität: Schuldentilgung, so dass sich, trotz Darlehen für notwendige Baumaßnahmen, bereits 1919 ein Vermögensüberschuss von 173.283 Reichsmark ergab. 1946 dann ein Vermögen von 3.603.286,85 Reichsmark bei 1.432.964,41 Reichsmark an Schuldwerten.

50 Jahre nach der Stadtgründung sah eine Art Mitarbeiterversammlung vor dem Rathaus im Jahr 1947 so aus. Man feierte in würdigem Rahmen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Insgesamt 1638 Gebäude wurden in den ersten 50 Jahren unter baupolitischer Aufsicht gebaut: Darunter 18 öffentliche Gebäude wie die Volksschule in Hetterscheidt und die evangelische Ortsschule an der Hülsbecker Straße, aber auch 499 Wohn- und Geschäftshäuser und 275 Werksgebäude. Für die Freiwillige Feuerwehr wurde 1904 an der Bahnhofsstraße ein Gerätehaus mit Steigerturm gebaut, das 1926 den Anforderungen nicht mehr entsprach: ein neuzeitlich eingerichtetes Gerätehaus wurde 1926 auf dem hinteren Rathausgrundstück eröffnet.

Zur Stadtgründung waren dabei 25 kleinere und mittlere Betriebe in der Stadt vorhanden, die 500 Arbeiter beschäftigten, „davon verfügten damals schon 9 Firmen (insgesamte Leistung von 200 Pferdestärken) über eine Dampfmaschine, die auch dem endgültigen schnellen Aufstieg maßgeblich beteiligt war“, schreiben die Autoren. Zur Blüte stand die Heiligenhauser Industrie 1939 mit 82 Betrieben, die 482 Belegschaftsmitarbeiter beschäftigten. Nach Weltkriegsende litt aber auch „die hiesige Schloss und Beschlagindustrie sehr schwer unter dem Druck der Verhältnisse.“