Diskussion lebt auf : Neue Chance für städtischen Hundeauslauf

Eines der in Frage kommenden Grundstücke liegt unmittelbar an der Grünannahmestelle an der Friedhofsallee. Die Verwaltung hält vier Vorschläge für grundsätzlich umsetzbar. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Der Ausschuss der Stadtentwickler wird weiter über eine mögliche Hundewiese diskutieren: Die Verwaltung hat dafür nun doch vier Flächen im Blick

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Eine eingezäunte Hundewiese steht schon lange auf der Wunschliste der Heiligenhauser Hundebesitzer. Mit der Suche nach einer geeigneten Fläche hat die Heiligenhauser Politik die Stadtverwaltung schon 2016 beauftragt. Noch bei der letzten Sitzung des Stadtentwicklerausschusses sah es so aus, dass der Wunsch nach einer sicheren Hundeauslauffläche erst einmal nicht erfüllt werden würde: Die Verwaltung hatte den Auftrag mit zu „100 Prozent abgearbeitet“ deklariert und mit dem einzigen Zusatz verschiedene Standorte seien geprüft und nicht als geeignet eingestuft worden, als kurze Notiz den Unterlagen beigefügt.

Das sorgte für Unmut und Kritik. Ausschussmitglieder fühlten sich nicht ausreichend über den gültigen Beschluss und seine Ausarbeitung informiert. Die Planer erklärten: Die Suche sei bisher ergebnislos verlaufen. Man habe faktisch keine Fläche, die den Anforderungen, allen voran einem Zaun, genügen würden, wie Stadtplanerin Nina Bettzieche damals ausführte. Der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein bekannte, dass der Auftrag für ihn, angesichts anderer anstehenden Aufgaben, keine Priorität habe. Nun allerdings legt die Verwaltung die Ausarbeitung von sieben untersuchten Flächen vor, von denen vier durchaus als Hundeauslauffläche in Betracht kämen und damit schimmert Hoffnung für die Hundebesitzer. Die Stadtentwickler werden in ihrer Sitzung am 4. Februar also wieder über das Thema sprechen.

INFO Was Hundebesitzer beachten müssen Anleinpflicht herrscht in den Stadtparks sowie in den Landschaftsschutzgebieten Fuchslochbachtal/Siepener Bachtal, Vogelsangbachtal, Oefter Bachtal mit Nebentälern und Angertal. Empfehlenswert für den Ausbau zur Hundewiese seien die Ausstattung mit Stellplätzen, Tütenspendern und Mülleimern sowie die Festlegung von Nutzungszeiten, dem jeweiligen Standort angepasst. Übrigens: Eine Fläche innerhalb eines Waldes darf nicht dauerhaft umzäunt werden

Der neue Hauptvorschlag der Verwaltung ist der ehemalige Bolzplatz In der Leibeck hinter den ehemaligen Containern der Flüchtlingsunterkunft; zu erreichen etwa über die Friedhofsalle (die zukünftige Bertha-Benz-Allee) Vorteil: Die Fläche liegt nicht in einem Landschaftsschutz- oder Naturschutzgebiet und eine Umzäunung wäre mit geringem Aufwand (mobile Bauzäune, einfacher Drahtzäune) möglich. Ein weiterer Vorteil: die Anbindung an weitere Spazier- und Wanderwege. Als Nachteil schätzt die Verwaltung jedoch die Siedlungsferne ein. Außerdem müsse das Gelände erst aufgeräumt werden. Denn der vorhandene Gebäudebestand erzeuge eine unangenehme Atmosphäre. Ein Rückbau der Container könne aber nur erfolgen, wenn dies als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme anerkannt werde.

In unmittelbarer Nähe liegt als Alternative die obere Wiesenfläche der Deponie In der Leibeck. Für die Fläche spricht: Sie ist städtisches Eigentum und der Friedhofsparkplatz ist in unmittelbarer Nähe. Demgegenüber steht der Nachteil einer schwierigen Nutzung: „Von einer Einzäunung ist abzusehen, um die Abdichtung des Deponiekörpers nicht zu beschädigen“, möglich wäre eine mobile Einfriedung, die aber Kontrollbedarf habe. Außerdem grenzt die derzeitige bei Insekten beliebte Wildwiese an baumbestandene Flächen, die über einen Wildbesatz verfügen, sodass es zu bestimmten Tageszeiten zu Konflikten mit dem Wildbesatz kommen könnte. Außerdem ist die Fläche für Familien beliebte „Drachen-Startbahn“, was zu Konflikten führen könnte.

Als weitere Alternative schlägt die Verwaltung die 2850 Quadratmeter große Wiesen- und ehemalige Spielfläche Grubenstraße/Rhönstraße vor. Eine Einzäunung schlüge hier mit 17.000 Euro (Stand 2016) zu Buche. Vorteil: Die derzeitige Brache ist im Besitz der Stadt, siedlungsnah und wäre verkehrstechnisch gut zu erreichen, außerdem liegt sie in unmittelbarer Nähe zum Panoramaradweg. Als Nachteil sieht die Stadt die möglichen Kosten, sowie den Wegfall von potentiellem Bauland.

So oder ähnlich könnte die Wiese beschildert werden. Foto: Bauch, Jana (jaba)